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Тулячек приглашают принять участие в конкурсе «Мама года»

Тулячек приглашают принять участие в конкурсе «Мама года»

Заявки принимаются до 27 ноября.

8 декабря состоится финал юбилейного V конкурса «Мама года – 2017». Он приурочен ко Дню матери и призван сформировать ответственное и уважительное отношение молодежи к материнству.

«Мама года» – это способ показать, что мамой быть почетно и трудно! 

Заявки на конкурс принимаются до 27 ноября по электронному адресу mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «МАМА ГОДА»), в МБУ «ММЦ «Родина» (пр. Ленина, 20) или по телефону 31-19-94. 
Отборочный этап пройдет 27 ноября в 17.00 в МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина». 



На первом этапе участницам предстоит показать творческий номер, фотоальбом «Я – мама» и пройти собеседование с членами жюри. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 −2
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