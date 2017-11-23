Тулячек приглашают принять участие в конкурсе «Мама года»

8 декабря состоится финал юбилейного V конкурса «Мама года – 2017». Он приурочен ко Дню матери и призван сформировать ответственное и уважительное отношение молодежи к материнству.

«Мама года» – это способ показать, что мамой быть почетно и трудно!



Заявки на конкурс принимаются до 27 ноября по электронному адресу mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «МАМА ГОДА»), в МБУ «ММЦ «Родина» (пр. Ленина, 20) или по телефону 31-19-94.

Отборочный этап пройдет 27 ноября в 17.00 в МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».





На первом этапе участницам предстоит показать творческий номер, фотоальбом «Я – мама» и пройти собеседование с членами жюри.



С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.