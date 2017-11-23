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Туляки спасли девушку от пьяного дебошира: видео
Кадр из видео.

Туляки спасли девушку от пьяного дебошира: видео

Инцидент произошел в Туле на улице Степанова.

Туляк стал свидетелем избиения женщины в частном секторе Пролетарского округа. Его видеорегистратор заснял конфликт.

На ролике видно, как мужчина догоняет девушку, хватает ее за волосы, отчего та падает на асфальт. В это время мимо проезжал автомобиль. Девушка попросила очевидцев о помощи.

Из машины вышли двое мужчин и оттащили пьяного от «жертвы». По словам очевидцев, дебошир заявил, что эта девушка — его жена.

Видео разборок опубликовал на своем канале в Youtube Сергей Абросимов.

– Стал невольным свидетелем пьяного беспредела во дворах Тулы, вот это он «мужик», — написал Сергей в комментарии к видео.

сегодня, в 17:29 +4
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