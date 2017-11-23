Неплательщик алиментов из Новомосковска пытался дать взятку приставу, чтобы не попасть за решетку
В отношении мужчины заведено уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Новомосковска. Мужчину подозревают в «Покушении на дачу взятки за совершение незаконных действий».
По версии следствия, 13 ноября подозреваемого должны были поместить в изолятор временного содержания на 10 суток за неуплату алиментов.
Мужчина предоставил приставу фиктивные документы, что алименты якобы уплачены.
Когда же обман вскрылся, он попытался передать старшему судебному приставу взятку в размере 15 000 рублей, чтобы тот уничтожил эти поддельные документы. Судебный пристав деньги принять отказался и сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.