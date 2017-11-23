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Тульские школьники снимают фильм
Фото пресс-службы администрации Тулы

Тульские школьники снимают фильм

«Тула непокоренная» – это повествование о героях, защищавших город в 1941 году.

В областной столице проходят съемки фильма, посвященного 76-й годовщине обороны Тулы. В роли сценаристов, режиссеров, операторов, актеров и монтажеров — ученики центра образования № 1 имени Героя России Дмитрия Горшкова.

В новом фильме «Тула непокоренная» школьники расскажут о событиях в городе осенью 1941 года и героях, самоотверженно защищавших южный форпост столицы.

Премьера фильма пройдет во время мероприятий, посвященных обороне города-героя. Также фильм будет размещен на сайте администрации города Тулы, в СМИ и социальных сетях.

 

Проект «Классное телевидение» существует в ЦО № 1 с 2007 года. Для работы учеников оборудована настоящая телестудия: съемочный павильон, аппаратная, монтажная, учебный класс, открыт музей старой фото-кино-видеотехники. На счету у школьников уже множество фильмов, посвященных основным событиям военных действий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:24 0
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