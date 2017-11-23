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Щёкинец хотел украсть из магазина мягкую игрушку
Фото sovetov.su

Щёкинец хотел украсть из магазина мягкую игрушку

Подозреваемым отказался 27-летний неработающий мужчина.

В Щёкинском районе сотрудники полиции задержали 27-летнего неработающего местного жителя по подозрению в покушении на грабеж.

По предварительным данным, злоумышленник взял в торговом зале одного из магазинов районного центра мягкую игрушку и, не оплатив товар, попытался скрыться. Полицейские ППС обнаружили мужчину неподалеку от магазина и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Задержанный признался в содеянном. У него обнаружено и изъято чужое имущество.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 161 УК РФ «Покушение на грабёж».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:11 −1
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Место
ЩекиноТульская область

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