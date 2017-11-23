«Слобода» перечислила средства на восстановление сгоревших гончарных мастерских
Предлагаем всем неравнодушным тулякам присоединиться к акции по реконструкции уникального Центра традиционной тульской керамики.
Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo решила помочь возродить гончарные мастерские, сгоревшие в начале июня этого года. Средства на восстановление перечислило ООО «Слобода», лично генеральный директор Вера Кирюнина и исполнительный директор Татьяна Алексеева.
Предлагаем всем неравнодушным жителям города вместе восстановить уникальный Центр традиционной тульской керамики, созданный народным мастером Еленой Палевской.
Мастера Центра знакомили жителей города с традициями тульского гончарного искусства, насчитывающего более 500 лет.
А еще – проводили занятия с молодыми людьми с физической и ментальной инвалидностью, в том числе расстройствами аутистического спектра. После творческой реабилитации многие из них обрели не просто профессию, а еще и уверенность в своих силах.
В ночь с 4 на 5 июня 2017 года здания, где приумножались традиции тульских мастеров-керамистов, сгорели дотла.
Друзья Центра традиционной тульской керамики разместили петицию на сайте planeta.org с призывом сохранить многовековые традиции гончарного искусства.
Акцию поддержала доцент Института общественных наук РАНХиГС, специалист по проблемам законотворчества, кандидат политических наук и журналист Екатерина Шульман. Чуть более 20 лет назад известный политолог работала в Управлении общей политики города Тулы и считает важной социальную миссию Центра.
Внести свою лепту в восстановление уникального Центра может каждый.