«Слобода» перечислила средства на восстановление сгоревших гончарных мастерских

Фото Центра традиционной тульской керамики.

Предлагаем всем неравнодушным тулякам присоединиться к акции по реконструкции уникального Центра традиционной тульской керамики.

Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo решила помочь возродить гончарные мастерские, сгоревшие в начале июня этого года. Средства на восстановление перечислило ООО «Слобода», лично генеральный директор Вера Кирюнина и исполнительный директор Татьяна Алексеева.

Предлагаем всем неравнодушным жителям города вместе восстановить уникальный Центр традиционной тульской керамики, созданный народным мастером Еленой Палевской.

Мастера Центра знакомили жителей города с традициями тульского гончарного искусства, насчитывающего более 500 лет.

А еще – проводили занятия с молодыми людьми с физической и ментальной инвалидностью, в том числе расстройствами аутистического спектра. После творческой реабилитации многие из них обрели не просто профессию, а еще и уверенность в своих силах.

В ночь с 4 на 5 июня 2017 года здания, где приумножались традиции тульских мастеров-керамистов, сгорели дотла.

Друзья Центра традиционной тульской керамики разместили петицию на сайте planeta.org с призывом сохранить многовековые традиции гончарного искусства.

Акцию поддержала доцент Института общественных наук РАНХиГС, специалист по проблемам законотворчества, кандидат политических наук и журналист Екатерина Шульман. Чуть более 20 лет назад известный политолог работала в Управлении общей политики города Тулы и считает важной социальную миссию Центра.

Внести свою лепту в восстановление уникального Центра может каждый.

Подробности на сайте и в группах Vk и Facebook.