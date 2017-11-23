Следователи заинтересовались публикацией Myslo о тульской пенсионерке

Фото Алексея Пирязева.

Пенсионерка Валентина Алексеевна Останкова оказалась в заточении в собственной квартире на Красноармейском проспекте, 36. Myslo писал о том, что женщина не может выйти из дома, потому что у нее болят ноги, а единственную надежду на свежий воздух – балкон – признали аварийным. Чиновники предложили пенсионерке провести ремонт за свой счет.

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По следам публикации Следственный комитет незамедлительно организовал доследственную проверку. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.