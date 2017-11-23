Погода в Туле 24 ноября: ночью мороз, днём до +2 и без осадков
Синоптики прогнозируют переменную облачность и давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность.
Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Днём без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти с переходом на юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Ночью довольно сильный мороз – до -10 градусов, днём – от -7 до +2. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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