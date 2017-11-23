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Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В зависимости от этого будут меняться программы подготовки будущих автомобилистов.

Минтранс РФ подготовил поправки в закон «О безопасности дорожного движения», вводящие новые программы обучения водителей-профессионалов и упрощающие обучение для водителей-любителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Нововведения предусматривают единую подготовку водителей, желающих работать по найму или заниматься автоперевозками, а также изменяют программу обучения водителей, планирующих управлять машинами только для собственных нужд.

Эксперты считают, что водители, нацеленные на осуществление профессиональной деятельности, приходят к работодателю после обучения в автошколе с недостаточным уровнем подготовки.

Обновлённый закон позволит установить требование о периодическом повышении квалификации «водителей профессионалов», без увеличения нагрузки на «любителей».

Профессиональная компетентность водителя, в случае его обучения по соответствующим программам, будет подтверждаться специальной отметкой в водительском удостоверении. Уровень подготовки придётся периодически подтверждать.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:41 +3
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