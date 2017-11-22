В Туле появятся снеговики-музыканты

Фото: yalta-24.ru.

В Туле продолжается подготовка города к проведению новогодних праздников.

В Советском округе планируется установить новогодние ёлки на территории ГКЗ, в Славянском сквере, на пересечении Красноармейского пр-та и ул. Лейтейзена, а также на дворовых территориях по ул. Гоголевской, 94, ул. Революции, 10, ул. Бр. Жабровых, 3, ул. Лейтейзена, 5, ул. Ф. Смирнова, 7, ул. Ф. Смирнова, 1, ул. Революции, 12.

На улицах города появятся светящиеся композиции бабочек, снегирей, Деда Мороза, медведей, оленей, фонтана, корзины, снеговиков, которые играют на музыкальных инструментах и др. На территории ротонды на набережной реки Упы уже установлены сакуры, выполнена подсветка опорной стены.

В Центральном парке, на территории центра образования №23, а также во дворе дома №57 по улице Пушкинской зальют катки и хоккейные коробки.