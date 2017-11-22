В Туле предлагают повысить штраф за торговлю в неустановленных местах
Кроме этого предложено штрафовать и за оказание услуг в неустановленных местах.
Тульская городская Дума приняла решение о внесении в региональный парламент в порядке законодательной инициативы проект, вносящий поправки в закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области».
В частности, предлагается увеличить минимальный размер штрафа, налагаемого на граждан с 2000 до 4000 рублей за торговлю вне установленных для этого мест. Максимальный штраф на физлиц предлагается оставить без изменения – 5000 рублей.
Кроме этого предлагается штрафовать не только за торговлю, но и за оказание услуг в неустановленных местах.
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