В Туле предлагают повысить штраф за торговлю в неустановленных местах

Тульская городская Дума приняла решение о внесении в региональный парламент в порядке законодательной инициативы проект, вносящий поправки в закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области».

В частности, предлагается увеличить минимальный размер штрафа, налагаемого на граждан с 2000 до 4000 рублей за торговлю вне установленных для этого мест. Максимальный штраф на физлиц предлагается оставить без изменения – 5000 рублей.