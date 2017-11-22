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Туляки смогут подать заявление о налоговой льготе на землю через интернет

Туляки смогут подать заявление о налоговой льготе на землю через интернет

Решение Тульской городской Думы вступает в силу с 1 января 2018 года.

Тульская городская Дума сегодня утвердила поправки в положение «О земельном налоге», внеся изменение в пункт 3.5 раздела 3 «Налоговые льготы».
 
А именно:
 
«3.5. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
 
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
 
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».
 
Изменения приняты в соответствии с действующим законодательством. Решение Тульской городской Думы вступает в силу с 1 января 2018 года.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:01 +1
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