Туляки смогут подать заявление о налоговой льготе на землю через интернет

Решение Тульской городской Думы вступает в силу с 1 января 2018 года.

Тульская городская Дума сегодня утвердила поправки в положение «О земельном налоге», внеся изменение в пункт 3.5 раздела 3 «Налоговые льготы».

А именно:

«3.5. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

Изменения приняты в соответствии с действующим законодательством. Решение Тульской городской Думы вступает в силу с 1 января 2018 года.