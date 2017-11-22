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Туляков приглашают пройти скрининговые обследования
Жители города смогут определить уровень глюкозы и холестерина в крови, уровень угарного газа в воздухе, измерить артериальное давление.
29 ноября Центры здоровья ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Ваныкина» и ГУЗ «Городская больница № 7 города Тулы» приглашают всех желающих пройти скрининговые обследования.
В рамках профилактических мероприятий жители города смогут:
- определить содержание уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе;
- пройти экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей
- оценить уровень насыщения крови кислородом на приборах кардиовизор, смоклайзер и пульсоксиметр;
- измерить артериальное кровяное давление;
- определить экспресс-методом уровень глюкозы и холестерина в крови.
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