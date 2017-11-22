новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают пройти скрининговые обследования
Фото cupofnews.ru

Туляков приглашают пройти скрининговые обследования

Жители города смогут определить уровень глюкозы и холестерина в крови, уровень угарного газа в воздухе, измерить артериальное давление.

29 ноября Центры здоровья ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Ваныкина» и ГУЗ «Городская больница № 7 города Тулы» приглашают всех желающих пройти скрининговые обследования.

В рамках профилактических мероприятий жители города смогут:

  • определить содержание уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе;
  • пройти экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей
  • оценить уровень насыщения крови кислородом на приборах кардиовизор, смоклайзер и пульсоксиметр;
  • измерить артериальное кровяное давление;
  • определить экспресс-методом уровень глюкозы и холестерина в крови.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:57 +1
Другие статьи по темам
Событие
Скрининговое обследованиеуровень холестерина и глюкозыЦентры здоровьягородская больница
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут подать заявление о налоговой льготе на землю через интернет
Туляки смогут подать заявление о налоговой льготе на землю через интернет
Директор тульской фирмы задолжал налоговикам около 59 млн рублей
Директор тульской фирмы задолжал налоговикам около 59 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.