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Минздрав собирается запретить кальяны в ресторанах и кафе

Минздрав собирается запретить кальяны в ресторанах и кафе

Поправки к законодательству могут вступить в силу уже с начала 2019 года.

Использование кальянов в заведениях общественного питания, могут запретить в России с января 2019 года. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минздравом.

Предполагается, что в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» будут внесены изменения. Статью о запрете рекламы и стимулирования продажи табака предлагается дополнить пунктом о запрете использования кальянов в кафе и ресторанах.

Также предлагается запретить курение табака при оказании услуг по перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее чем три метра от них, а также в подземных и надземных пешеходных переходах и на расстоянии менее чем три метра от входов в помещения стационарных торговых объектов.

На ящиках для хранения табачной продукции в торговых залах должны отсутствовать надписи, графические изображения и рисунки, а также внутренняя и внешняя подсветка. Предполагается, что новый закон вступит в силу с 1 июня следующего года, а вот из кафе и ресторанов кальяны должны исчезнуть с 1 января 2019 года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:31 +2
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