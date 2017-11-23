В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб

Скорость внедорожника, по словам очевидцев, в момент столкновения была около 120 км/ч.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Volkswagen Touareg и Лада Ларгус произошло сегодня около 01.20 на перекрестке улиц Свободы и Пушкинской в Туле.

По предварительной информации, водитель кроссовера пьян, в салоне с ним ехала девушка. На скорости порядка 120 км/ч он двигался по ул. Пушкинской в сторону драмтеатра и на перекрестке с ул. Свободы не уступил дорогу такси Лада Ларгус, ехавшее в сторону центра города.

Основной удар пришелся на заднюю левую дверь. В результате столкновения ехавшая в такси женщина вылетела из авто и ударилась головой о металлический забор. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Водитель такси госпитализирован. Водитель и пассажир внедорожника не пострадали.