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В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб

В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб

Скорость внедорожника, по словам очевидцев, в момент столкновения была около 120 км/ч.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Volkswagen Touareg и Лада Ларгус произошло сегодня около 01.20 на перекрестке улиц Свободы и Пушкинской в Туле.

По предварительной информации, водитель кроссовера пьян, в салоне с ним ехала девушка. На скорости порядка 120 км/ч он двигался по ул. Пушкинской в сторону драмтеатра и на перекрестке с ул. Свободы не уступил дорогу такси Лада Ларгус, ехавшее в сторону центра города.

Основной удар пришелся на заднюю левую дверь. В результате столкновения ехавшая в такси женщина вылетела из авто и ударилась головой о металлический забор. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Водитель такси госпитализирован. Водитель и пассажир внедорожника не пострадали.

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В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб, Фото: 1
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб, Фото: 2
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб, Фото: 3
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб, Фото: 4
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб, Фото: 5
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб, Фото: 6
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 02:09 +1
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