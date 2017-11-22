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Где в Туле 23 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 23 ноября отключат электроэнергию

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» информируют о плановых отключениях.

Ремонтные и профилактические работы с 9 до 17 часов будут проводиться по следующим адресам:

  • ул. Мартеновская, 25, 22, 23, 24, 27, 29,
  • ул. Металлургов, 22, 22-а, 12, 22-б, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Гайдара, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15,
  • ул. Бардина, 6, 8,
  • ул. Перекопская, 3-а,
  • ул. Ершова, 13, 15, 25, 43-51 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 99-а-177 (нечётн.), 116-134 (чётн.), 90, 90-б, 94,
  • ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12, 26-38 (чётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 8-б, 8-д,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Томпа, 1,
  • ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36,
  • пер. Водный, 31, 3, 19,
  • пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4,
  • ул. Войкова, 39,
  • 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 34-46 (чётн.), 39-а-51 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-14 (чётн.), 13, 15,
  • 26-й пр-д, 1-10,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44, 50, 52, 58, 60,
  • ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.),
  • ул. Калинина, 1, 3,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126,
  • ул. Н. Волоховская, 1-63,
  • п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +1
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