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Директор тульской фирмы задолжал налоговикам около 59 млн рублей
Фото 53.rodina.news

Директор тульской фирмы задолжал налоговикам около 59 млн рублей

За это мужчина проведет полтора года в колонии.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор и заменил наказание генеральному директору тульской фирмы по очистке и уборке производственных и жилых помещений ООО «Стек-престиж». Мужчина обвинялся по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Следствие и суд установили, что с 1 января 2012 года по 28 марта 2014 года обвиняемый предоставлял налоговым органам декларацию, содержащую ложную информацию. Мужчина незаконно увеличивал суммы расходов, уменьшающих сумму доходов, чтобы изменить размер налога на прибыль. Также при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности он предоставлял ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость.

Таким образом за два года обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму около 59 миллионов рублей.

Изначально суд назначил мужчине наказание в виде штрафа 400 000 рублей. 22 ноября суд изменил приговор на лишение свободы сроком на полтора года.

Осужденного взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:28 +1
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