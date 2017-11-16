У туляков таинственным образом пропали банковские вклады

На фото Алевтина Рязанцева

Герои этих историй попали в неприятную ситуацию: деньги с их счетов бесследно исчезли, а один из туляков оказался замешанным в махинациях.

Пенсионер Евгений Горчаков потерял сто тысяч рублей, отложенных на «черный день».



Евгений Горчаков

— Хранил их дома, но все говорили: положи вклад, и деньги в сохранности, и проценты, пусть даже и маленькие, всегда приятны. 20 августа 2015 года я отнес свои сбережения в Сбербанк. Вклад назывался «Счастливый процент» — ну как назло! — говорит Евгений Горчаков. — Деньги положил на полгода. И в марте 2016-го пришел в банк. Как же я был удивлен, когда мне ответили, что вклад я давно закрыл, а деньги все вывел через «Мобильный банк». Я показывал сберегательную книжку: никаких отметок о снятии там нет. Сразу написал заявление в банк, на что мне ответили, что я стал жертвой мошенников и должен обратиться в полицию. Оказывается, через подложный номер телефона все деньги вывели сначала на мою банковскую карту, а потом тут же перевели на чужую.

В полиции в возбуждении дела отказали: не смогли установить лицо, причастное к совершению преступления. Но Евгений Александрович на этом не успокоился.

— При оформлении книжки я не указывал вообще никакого телефона, кроме домашнего. В суде мы определили, что телефон принадлежит жителю Волгоградской области. А держатель карты, на которую ушли мои деньги, живет в Подмосковье, — рассказывает Горчаков.

Советский районный суд Тулы встал на сторону Евгения Александровича. Однако Тульский областной суд это решение отменил, потому что банк не нарушил своей инструкции. Разбирательства идут до сих пор. Евгений Горчаков собирается добиваться правды и вернуть свои деньги.

Похожая история и у пенсионерки из Тулы Алевтины Рязанцевой. Она тоже доверила скопленные за несколько лет «кровные» банковскому вкладу и осталась ни с чем.

— Денег у меня было немного, но я решила их сохранить, поэтому открыла в Сбербанке вклад. Деньги хранились на одной книжке. А на другую приходила моя пенсия, — рассказывает Алевтина Рязанцева. — У меня была оформлена банковская карта. Мне сказали, что она обязательно нужна, чтобы получать пенсию. Но я ею не пользовалась. Всегда снимала деньги с книжки в окошке у специалиста. После Нового года, 3 января, пошла снять остатки пенсии со счета. Но оказалось, что денег моих уже нет.

Посторонние люди перевели деньги со всех счетов Алевтины Рязанцевой через «Мобильный банк».

Вот только оповещений женщина так и не получила.

— В банке сказали, что мне на телефон должны были приходить сообщения о переводе. Но я ничего не получала. В итоге оказалось, что у меня на сим-карте без моего ведома была подключена переадресация, — говорит Алевтина Рязанцева. — Но по запросу в компанию сотовой связи Tele-2 узнать ничего не могла. Сим-карту мне подарила дочь, которая живет в Польше и не может приехать. А значит, никаких данных мне не дают. Кстати, саму распечатку мне дали в полиции, по ней видно — никаких смс от банка мне не приходило.

Узнав о том, что у нее украли деньги, женщина сразу обратилась в полицию и в суд.

— В банке мне сказали: обращайтесь в суд. А как людям найти средства на адвоката, если все их деньги исчезли? У меня осталось пять рублей, — возмущается Алевтина Евгеньевна. — Деньги на еду мне собирали соседи всем районом! Помогли там с бесплатным юристом, он составил исковое заявление в суд. Но и это не помогло.

Суд также не увидел в действиях банка нарушений. Из решения суда: «Вина в действиях банка полностью отсутствует. Банком приняты надлежащие меры, обеспечивающие безопасность используемых им программно-аппаратных средств, в том числе исключающих возможность получения средств идентификации и аутентификации клиента посторонними лицами».

В отличие от Евгения Горчакова Алевтине Рязанцевой вспоминается один подозрительный случай, который мог помочь мошенникам завладеть номером ее карты.

— Я хотела продать швейную машинку через газету. За два месяца до происшествия мне позвонил мужчина, он хотел купить ее. Потом объявился снова, спросил, продала ли я машинку. Он спрашивал номер карты. Я сказала ему номер. Но больше никаких цифр и тем более пин-кода я ему не говорила.

Вот уже два года Алевтина Евгеньевна не может вернуть свои деньги. Получается, что ими завладели мошенники, и именно они, а не банк, должны их вернуть законной владелице. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».



Андрей Ярцев

— Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, а также установление и привлечение причастного лица в качестве обвиняемого, — сообщает руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев. — Ввиду того, что личность, причастная к совершению преступления, не установлена, уголовное дело было приостановлено. В случае установления дополнительных обстоятельств дело будет возобновлено и лицо, совершившее преступление, будет привлечено к ответственности.

Поскольку описанные случаи произошли с вкладчиками Сбербанка, мы попросили организацию прокомментировать случившееся:

— Для Сбербанка важна сохранность и защищенность средств клиентов при осуществлении банковских операций. Банк немало делает для этого как в техническом плане, так и постоянно размещает рекомендации для клиентов по соблюдению мер безопасности в общедоступных источниках информации банка (официальный сайт банка, СМИ).

При входе в систему «Сбербанк Онлайн» были использованы правильный логин и одноразовые пароли, которые являются аналогом собственноручной подписи клиента.

Сбербанком было выполнено распоряжение от имени клиента. После входа в мобильное приложение системы, на привязанный к карте номер мобильного было отправлено SMS-сообщение о входе в систему. Проведенная банком проверка не выявила противоправных действий третьих лиц и неправомерных действий банка.

Прокомментировать ситуацию, при которой может быть подключена услуга переадресации звонков или сообщений с номера без ведома абонента, компания Теlе-2 отказалась, сославшись на закон о персональных данных.

На заметку

К сожалению, случаи мошенничества со счетами в банке не редкость. Такое может случиться с каждым. Так что получается, что сохранность денежных средств на счете — дело рук самих вкладчиков.

Советы ЦБ РФ, как не стать жертвой мошенников:

Не скачивайте приложения из непроверенных источников.

Не переходите по ссылкам, которые получили из недостоверных источников.

Если сменили номер телефона, сразу сообщите об этом в кредитную организацию. Таким образом, специалисты сразу подключат услугу «мобильный банкинг», что позволит вам быть в курсе операций по счету.

Не передавайте гаджет и платежную карту для использования третьим лицам.

Никому не сообщайте ПИН-код платежной карты и контрольный код, указанный на оборотной стороне платежной карты (СVV/CVC-код для оплаты в интернете), пароли от «Личного кабинета». Если вы полагаете, что кому-то стали известны пароли, сообщите об этом специалистам кредитной организации по контактным данным, указанным на ее официальном сайте, для их замены.

Если вы обнаружили списание определенной суммы, тут же обратитесь в кредитную организацию или к оператору связи.

Кроме того, в Центробанке России отмечают, что вирусы могут формировать и отправлять от имени владельца устройства распоряжения на перевод денежных средств. Также мошенникам с помощью вирусов удается перехватывать одноразовые коды подтверждения, приходящие на гаджет для подтверждения операции или скрывать их от пользователя для проведения своих махинаций. Таким образом, пользователь даже не имеет ни малейшего понятия о списании средств.