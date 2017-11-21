В Тульской области судебный пристав караулил должника под его домом 7 часов

На исполнении в отделе судебных приставов по г. Донской находится исполнительное производство о взыскании с В. задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Сумма долга составила более 900 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что на должнике отсутствует зарегистрированное имущество, а также нет счетов в банках.

Неплательщик нигде не работал, в Центр занятости не обращался, по месту регистрации не проживал. Естественно, мужчина не отвечал на телефонные звонки и всячески скрывался от судебных приставов.

В итоге фактическое место жительства неплательщика обнаружилось. Ранним утром судебный пристав прибыл по данному адресу, однако дверь ему никто не открыл.

Пристав обратил внимание на включенный свет и открытую форточку и предположил, что должник все-таки находится в этой квартире.

Через семь часов мужчина вышел из подъезда, подумав, что пристав не станет его дожидаться. Однако должника ждал «сюрприз».

Пристав всё еще был на улице. В тот же день в отношении должника был составлен протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и направлен в суд.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста.

Если после отбытия наказания неплательщик не приступит к погашению задолженности, то будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).