Myslo поможет тулякам избавиться от лишнего веса

Акция рассчитана на людей, которые не могут справиться с проблемой ожирения самостоятельно.

По оценкам российских диетологов, каждый пятый житель имеет избыточную массу тела, а это не только проблемы с самооценкой, но огромный ущерб здоровью. Сахарный диабет, артериальная гипертензия, ранний атеросклероз, заболевания суставов и позвоночника зачастую связаны с проблемой избыточного веса и ожирения.

Наша новая акция — для очень тучных людей, которые сами никак не могут справиться со своей проблемой. Нашим партнером на этот раз станет известная тульская клиника и ее бариатрическое отделение.

Участнику акции придется решиться на операцию на желудке, поэтому к кастингу мы приглашаем людей, которым это действительно очень нужно!

Принять участие в отборе претендента может любой туляк до 40 лет без патологий, чей индекс массы тела составляет от 40. Рассчитать ИМТ просто: масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Если ваш ИМТ выше 40, то это третья степень ожирения, которая серьезно угрожает жизни, и решать эту проблему необходимо под контролем врача.

Ждем ваши фото и истории до 4 декабря на timofeeva_slo@mail.ru. Фото участников будут опубликованы в разделе Фотоконкурсы, где любой пользователь нашего ресурса сможет оставить голос за одного (или нескольких) из участников. Три народных любимца будут обследованы хирургом медицинского центра, который и вынесет окончательный вердикт и объявит участника акции.

ООО «Слобода» не предоставляет указанные медицинские услуги, они будут предоставлены одной из медицинских клиник Тулы.

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