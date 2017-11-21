В Алексине рядом со стадионом построят одноподъездный дом

В Алексине рядом со стадионом в микрорайоне Бор в Алексине в скором времени начнется строительство одноподъездного многоквартирного дома. Высотой МКД будет в 5 этажей.

Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации района.

Собеседник издания пояснил, что прежде чем был изменено вид использования земельного участка, на котором предполагается строительство, дважды проводились публичные слушания. На первых слушаниях жители не поддержали предложение изменить назначение участка на «для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 4-5». Однако на вторых удалось получить одобрение от участников слушания.

Дело в том, что земельный участок, на котором будет построен многоквартирный дом, находится за границами стадиона, и арендован ООО «Ярило» еще 2 июля 2003 года с целью строительства гостиничного комплекса.

Через четыре года договор аренды уточнен в части разрешенного использования – « участок предоставляется для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе» – предполагалось строительство базы проката спортинвентаря с раздевалками. В 2010 году администрация Алексина выдала ООО «Ярило» разрешение на строительство Базы проката спортинвентаря.

В июле 2017 года ООО «Ярило» вновь обратилось в администрацию города с просьбой изменить вид использования земельного участка с кадастровым номером 71:24:020103:13 (участок находится за границами стадиона) на «для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 4-5», добавив, что сейчас на нем находится полуразрушенное здание (принадлежащее ООО «Ярило» на праве собственности), в нем собираются асоциальные граждане, представляющие собой угрозу, для добропорядочных жителей города. На публичных слушаниях 17 августа 2017 года, жители отказали ООО «Ярило» большинством голосов без обоснованной мотивации.

В сентябре ООО «Ярило» повторно обратилось в администрацию Алексина с просьбой о проведении публичных слушаний с выездом на рассматриваемый земельный участок, где наглядно участникам слушаний было показано, что и где хотят разместить, причем на отмежеванном ранее земельном участке, без захвата территории существующего стадиона. В результате выездных публичных слушаний ООО «Ярило» было одобрено изменение разрешенного использования земельного участка «для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 4-5».

На сайте администрации алексина сообщается, что в пояснительной записке к генеральному плану города 1984 года (п.3) было указано «из учреждений физкультуры и спорта в городе имеется стадион в Центральном районе (ныне Соцгород), спортивные площадки в других районах, три спортивных зала городского значения…». Стадион в МКР «Бор» не числится как сооружение, поскольку на его строительство документы не оформлялись. В 80-х годах прошлого века был подготовлен план застройки стадиона Алексинской картонной фабрикой, но полностью она так им не была возведена. В связи с этим постановлением главы Алексина и Алексинского района от 14 апреля 2000 года стадион «Бор» был принят в муниципальную собственность площадью 21520 кв.м.

В настоящее время земельный участок стадиона «Бор» с кадастровым номером 71:24:020103:45 «для размещения объекта физической культуры и спорта» площадью 21430 кв.м. является собственностью администрации муниципального образования город Алексин и разделу не подвергался и не планируется.