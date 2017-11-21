Алексей Дюмин проинспектировал тульские «Бережливые поликлиники»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава Тульской области Алексей Дюмин посетил несколько объектов, входящих в проект «Бережливая поликлиника». Губернатора сопровождали его помощник Сергей Лигай, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина и региональный министр здравоохранения Андрей Третьяков.

В холле будущей регистратуры Детской инфекционной больницы №2 Алексей Дюмин ознакомился с ходом ремонтных работ. Андрей Третьяков доложил, что уже завершены работы по кровле, отоплению, заменены окна, инженерные сети. Проводится чистовая отделка помещений, завозится новая мебель.

По словам Алексея Дюмина, проект «Бережливая поликлиника» – важная федеральная инициатива, направленная на улучшение качества медицинского обслуживания. В двух пилотных учреждениях сейчас отрабатывается вся технология, найдены внебюджетные средства для проведения ремонтных работ.

Участники инспекции обсудил вопрос внедрения новых технологий управления потоками пациентов – если пациент записался на приём заранее, то визит в регистратуру не потребуется. Необходимые медицинские документы будут находиться у врача. Кроме того, приём будет организован таким образом, что здоровые дети не будут контактировать с больными, а значит, не смогут заразиться инфекционными заболеваниями.

Исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения Саида Акавова рассказала о кадровой работе. Так, в этом году в поликлинику пришли три новых врача-специалиста и два педиатра.

В пилотном проекте «Бережливая поликлиника» также участвует Городская больница № 9, здание которой построено в 1927 году и имеет статус памятника культурного наследия. Здесь продолжаются работы по ремонту фасада. Уже завершена установка новых окон, выполнены кровельные работы. Ведётся монтаж систем электроснабжения и отопления. Скоро начнется отделка помещений, при этом будет восстановлен исторический облик здания.

Губернатор отметил, что от граждан поступали обращения о плохом состоянии подъездной дороги и тротуара, ведущих к поликлинике. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, сейчас эта проблема решена, дорога отремонтирована.

Несмотря на масштабный ремонт, поликлиника не закрыта – приём пациентов проходит в здании стационара, которое располагается рядом. В 2018 году из средств ОМС для больницы № 9 будут приобретены флюорограф и маммограф.

По словам Алексея Дюмина, нужно свести к минимуму недочёты при реализации проекта, который пока вызывает много вопросов и у пациентов, и у самих медиков:

Необходимо давать максимально чёткие установки врачам, а с гражданами вести разъяснительную работу. И те, и другие должны понимать, что этот проект по-настоящему бережёт их здоровье, время и нервы.

Глава региона подчеркнул, что проект «Бережливая поликлиника» важен не только для Тульской области, но и для всей страны. Он станет серьёзным шагом к решению актуальных проблем отечественной медицины – таких, как очереди в поликлиниках и некорректное отношение к пациентам. В следующем году проект должен быть полностью внедрён ещё в 16 поликлиниках области.