Жестокое убийство в Заокском районе: причиной стала ревность

Мужчина похвастался своему приятелю, что завел роман с его бывшей возлюбленной.

Myslo уже писал про жестокое убийство, произошедшее ночью 17 ноября в селе Ненашево Заокского района. По версии следствия, 39-летний Владимир, в марте 2017 года освободившийся из мест заключения, приехал погостить к своему 66-летнему знакомому Сергею (имена героев публикации изменены). Мужчины раньше были соседями, потом Владимир перебрался в Тулу, но приятельские отношения с Сергеем поддерживал.

Вечером мужчины вместе с еще одним знакомым распивали алкогольные напитки.

Хозяин дома разоткровенничался и рассказал приятелю, что пока тот был в местах не столь отдаленных, он успел закрутить роман с его бывшей возлюбленной.

Владимир затаил обиду. Около двух часов ночи, когда все в доме легли спать, мужчина взял ружье из находившего в доме открытого сейфа и выстрелил в спящего Сергея. Мужчина скончался на месте.

На шум прибежал находившийся в доме знакомый. Он был в шоке от увиденного, но Владимир избил его и приказал молчать, сам же взял ключи от автомобиля «Вольво ХС 90», принадлежащего убитому, и поехал в Тулу.

Однако скрыться ему не удалось.

Свидетель убийства не смог долго молчать. Утром он отправился в местный магазин и рассказал, что в доме находится труп.

После этого на территории региона был введён план «Перехват», в ходе работы по которому сотрудники ГИБДД обнаружили транспортное средство. Полицейские организовали преследование иномарки и остановили ее неподалеку от Тулы.

Находившийся за рулем мужчина попытался убежать от сотрудников полиции, но его действия были пресечены.

От случившегося в центре поселка убийства в шоке все жители. Сергей был мелким коммерсантом, все местные отзываются о нем положительно.

Дмитрий Устинов – Ясногорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – рассказывает и. о. руководителя Ясногорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области Дмитрий Устинов. – В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкция по статье предполагает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Учитывая, что у Владимира за спиной уже есть несколько судимостей за разбой, кражу, грабеж, угон и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, ему грозит суровое наказание.

19 ноября судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователям еще предстоит дать юридическую оценку угону автомобиля и угрозе убийством свидетелю происшествия.