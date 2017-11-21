Сотрудники ГИБДД призывают туляков быть внимательнее и аккуратнее на дорогах

В осенне-зимний период инспекторы УГИБДД по Тульской области рекомендуют автолюбителям быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД. Следует воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

Также не стоит забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами и не нарушать скоростной режим. В ненастную погоду водителям нужно быть вдвойне внимательными при проезде пешеходных переходов.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман снижают видимость на дорогах. Полицейские рекомендуют пешеходам использовать светоотражающие элементы на одежде или сумках – брелоки, браслеты, подвески и наклейки сделают пешеходов более заметными.

Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего манёвра.