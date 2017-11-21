Юные тульские спортсмены успешно выступили на турнире в Воронеже

Фото предоставлены участниками соревнований

Туляки достойно посвященного памяти капитана спецназа ФСБ Дмитрия Маркина, который проходил с 17 по 19 ноября в Воронеже. Туда приехали 200 юных спортсменов из 12 регионов России. Тулу представляли воспитанники спортшкол «Металлург» и «Триумф», а также общества «Динамо».

В результате поединков ребята завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Победители и призеры поедут на первенство России, которое состоится в Ростове.

Первые места в своих возрастных группах и весовых категориях заняли Сергей Яровиков, Владимир Шарапов, Никита Капустин, Роман Савыкин и Максим Щепелев. Серебро завоевали Никита Борисов, Ярослав Улитин и Егор Санашкин. Бронза досталась Андрею Черёмушкину, Дмитрию Козлову и Ивану Сушилину.

Готовились спортсмены под руководством тренеров Дагаева Д. С., Негачева В. В., Ахадова Д. М. О., Гарбуз А. Г., Мешконогих А. М. и Пашкина А. И.