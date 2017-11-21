Какие улицы Тулы останутся без света 22 ноября
Плановые отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- п. Михалково: ул. Колхозная, 3-158,
- пер. Колхозный, 2-19,
- ул. Косогорская, 8-а-117,
- ул. Окская, 2-21,
- ул. Казанская, 4-34,
- ул. Тверская, 7-51,
- ул. Волжская, 1-26,
- ул. Невская, 1-21,
- ул. Михалковская, 1-68,
- ул. Самарская, 15-23,
- ул. Донская, 5, 4, 8,
- ул. Балтийская, 2, 9,
- ул. Саратовская, 11, 7, 6,
- ул. Смоленская, 6, 9, 12,
- ул. Воронежская, 2-12,
- ул. Российская, 2-51,
- 1-й Михалковский пр-д, 3-18,
- 2-й Михалковский пр-д, 6, 8,
- 3-й Михалковский пр-д, 2-9,
- 4-й Михалковский пр-д,
- 5-й Михалковский пр-д,
- ул. Будённого, 90, 90-а, 90-б, 94, 85-93 (нечётн.), 102, 104, 116, 118,
- ул. Перекопская, 3-а, 1,
- ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
- ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
- ул. Некрасова, 22,
- п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Автомобилистов, 6, 2, 4, 7-а,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Пролетарская Набережная, 5-16,
- п. Лихвинский: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29-32-а, 35, 42, 1-11,
- 2-й Лихвинский, 27-40,
- 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
- 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),
- 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),
- 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г,
- п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10,
- ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- 2-й пр-д, 2-16 (чётн.),
- 28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),
- 4-й Баташовский пр-д, 14,
- п. Маслово: ул. Ландышевая, 18,
- ул. Васильковая,
- ул. Краинская, 27-48.
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