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Какие улицы Тулы останутся без света 22 ноября

Какие улицы Тулы останутся без света 22 ноября

Плановые отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:

  • п. Михалково: ул. Колхозная, 3-158,
  • пер. Колхозный, 2-19,
  • ул. Косогорская, 8-а-117,
  • ул. Окская, 2-21,
  • ул. Казанская, 4-34,
  • ул. Тверская, 7-51,
  • ул. Волжская, 1-26,
  • ул. Невская, 1-21,
  • ул. Михалковская, 1-68,
  • ул. Самарская, 15-23,
  • ул. Донская, 5, 4, 8,
  • ул. Балтийская, 2, 9,
  • ул. Саратовская, 11, 7, 6,
  • ул. Смоленская, 6, 9, 12,
  • ул. Воронежская, 2-12,
  • ул. Российская, 2-51,
  • 1-й Михалковский пр-д, 3-18,
  • 2-й Михалковский пр-д, 6, 8,
  • 3-й Михалковский пр-д, 2-9,
  • 4-й Михалковский пр-д,
  • 5-й Михалковский пр-д,
  • ул. Будённого, 90, 90-а, 90-б, 94, 85-93 (нечётн.), 102, 104, 116, 118,
  • ул. Перекопская, 3-а, 1,
  • ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
  • ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 22,
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Автомобилистов, 6, 2, 4, 7-а,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
  • Хомяковский пр-д,
  • ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Пролетарская Набережная, 5-16,
  • п. Лихвинский: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29-32-а, 35, 42, 1-11,
  • 2-й Лихвинский, 27-40,
  • 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
  • 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),
  • 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),
  • 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г,
  • п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10,
  • ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 2-16 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),
  • 4-й Баташовский пр-д, 14,
  • п. Маслово: ул. Ландышевая, 18,
  • ул. Васильковая,
  • ул. Краинская, 27-48.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 0
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