ДТП в Заокском районе Тульской области: погиб 18-летний водитель-новичок

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Водительское удостоверение парень получил меньше месяца назад.

Сегодня, 21 ноября, около 14.45 на 9-м км трассы Малахово-Поленово (Заокский район) произошла авария.

Столкнулись автомобили «Фольксваген-Джетта» и «Мерседес-Спринтер».

По сообщению ГИБДД, предварительная версия причины ДТП такова.

18-летний водитель «Фольксвагена», получивший водительское удостоверение в начале ноября нынешнего года, двигался в направлении поселка Заокский. Внезапно он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мерседесом».

В результате ДТП 18-летний водитель Фольксвагена погиб, а водитель и два пассажира «Мерседеса» получили различные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали произошедшего и обращают внимание участников дорожного движения на важность внимательного управления транспортными средствами в сложных погодных условиях.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.