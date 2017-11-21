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ДТП в Заокском районе Тульской области: погиб 18-летний водитель-новичок
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

ДТП в Заокском районе Тульской области: погиб 18-летний водитель-новичок

Водительское удостоверение парень получил меньше месяца назад.

Сегодня, 21 ноября, около 14.45 на 9-м км трассы Малахово-Поленово (Заокский район) произошла авария.

Столкнулись автомобили «Фольксваген-Джетта» и «Мерседес-Спринтер».

По сообщению ГИБДД, предварительная версия причины ДТП такова.

18-летний водитель «Фольксвагена», получивший водительское удостоверение в начале ноября нынешнего года, двигался в направлении поселка Заокский. Внезапно он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мерседесом».

В результате ДТП 18-летний водитель Фольксвагена погиб, а водитель и два пассажира «Мерседеса» получили различные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали произошедшего и обращают внимание участников дорожного движения на важность внимательного управления транспортными средствами в сложных погодных условиях.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

сегодня, в 17:10 +2
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Тульская областьЗаокский района

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