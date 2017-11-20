Замруководителя УФНС России по Тульской области Александр Белишев ответил на вопросы туляков

Туляков обязали оплатить налоги до 1 декабря! На вопросы, касающиеся этой темы, ответил заместитель руководителя УФНС России по Тульской области.

— У меня трехкомнатная квартира. Я как инвалид освобождена от имущественного налога. У меня еще есть земельный участок, и мне прислали счет на оплату налога на него. Законно ли это? Надежда Кострикова, пос. Грибоедово, Куркинский район.

— Согласно федеральному закону, инвалиды 1, 2 группы не освобождаются от уплаты земельного налога. Однако этой категории граждан предоставляется вычет 10 000 рублей из кадастровой стоимости участка. Эта сумма не облагается земельным налогом. Т. е. если, например, участок стоит 100 тысяч рублей, вам нужно платить налог с суммы в 90 тысяч рублей.

Однако местные органы самоуправления вправе установить дополнительные льготы в виде полного освобождения отдельных категорий граждан от уплаты земельного налога или снизить размер ставок. Какие льготы действуют в вашем населенном пункте, вы можете узнать в территориальном отделении УФНС или на официальном сайте ФНС России.

— Я проживаю в чернобыльской зоне, у меня есть земельный участок, квартира и автомобиль. Пришло налоговое уведомление, в котором указаны все три объекта, но оплатить налог нужно только за землю. Я знаю, что на транспортный налог действует льгота, она распространяется еще и на имущество? Михаил, Киреевск.

— Проживающие в чернобыльской зоне также освобождены от уплаты налога на имущество. Под действие льготы попадает один объект недвижимого имущества каждого вида: квартира, жилой дом, гараж. А на землю предоставляется вычет из кадастровой стоимости участка в размере 10 000 рублей.

— Мой несовершеннолетний ребенок имеет долю в квартире. На его имя пришло налоговое уведомление. А разве он не освобожден от уплаты налогов? Вера Антонова, Тула.

— Дети не освобождены от уплаты налогов. Обязательство по их уплате лежит на законных представителях, т. е. родителях и опекунах.

— Я зарегистрирована в «Личном кабинете налогоплательщика» для физических лиц. Мне теперь не ждать налогового уведомления по почте? Евгения Савина, Тула.

— Если вы зарегистрировались в «Личном кабинете налогоплательщика» и не поставили отметку о том, что хотите продолжать получать документы от налогового органа по почте, то их действительно не будет. Решение можно изменить в любое время. Но на самом деле электронный документ, который вы видите в «Личном кабинете», полностью заменяет бумажный. Вы можете оплатить счета онлайн или распечатать их при необходимости.

— Что делать, если мы еще не получили налоговые уведомления? Валентина Егоровна, Киреевск.

— Вы можете зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» и своевременно получать все документы от УФНС. Задержка уведомлений может быть связана с целым рядом причин, в том числе работой почты или техническими ошибками. Чтобы вам повторно выслали по почте или выдали на руки бумажный вариант налогового уведомления, обратитесь в территориальный налоговый орган по месту жительства или месту нахождения объектов.

— В налоговом уведомлении указана неточная информация. Куда обращаться? Раиса Александровна, Тула.

— В случае если в налоговом уведомлении указаны неточные данные о принадлежащих вам объектах, то вы можете заполнить соответствующее заявление, которое прилагается к форме налогового уведомления, и представить его в налоговый орган лично или направить в бумажном виде почтовым отправлением, а также в электронном виде через сайт ФНС России.

— Каков порядок применения льготы на транспортный налог, если в налоговом периоде имела место смена транспортного средства? Нужно ли вновь писать заявление на льготу, если одно ТС снято льготником с учета, а второе вместо него, также одно, поставлено на учет? Smаsh, пользователь портала Myslo.

— В соответствии с региональным законодательством льготы по транспортному налогу носят заявительный характер и предоставляются отдельным категориям граждан за одну единицу транспортного средства (с учетом некоторых особенностей, касающихся видов льготируемых транспортных средств или размера мощности двигателя). Поэтому, в случае смены автомобиля, необходимо представить в налоговый орган заявление с указанием нового транспортного средства, подлежащего льготированию.

досье

Александр Евгеньевич Белишев — заместитель руководителя УФНС России по ТО.

Родился 11 сентября 1981 года в Волгограде.

С февраля 2004 года работал специалистом в юридическом отделе Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам ТО.

С 2007 года возглавлял правовой отдел Управления УФНС России по ТО.

В мае 2017 года назначен заместителем руководителя УФНС России по ТО.

Награжден знаком отличия «Отличник ФНС России», благодарностью руководителя ФНС России, благодарностью губернатора ТО.

Семейное положение: женат.

Хобби: путешествия, футбол, плавание.