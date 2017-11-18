19 ноября в Туле и области около нуля, утром возможен снег

Ночью и утром в отдельных населенных пунктах туман, местами гололедица.

В воскресенье, 19 ноября, в Туле и области сохранится облачная погода. Ночью местами возможен небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки — по данным сайта Метеоинфо до 6 мм.

Ночью и утром в отдельных населенных пунктах туман, местами гололедица.

Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.