В воскресенье в Туле дежурит Василий Ростовцев

По всем вопросам звоните по телефону 1391.

Сегодня, 19 ноября, в Туле дежурит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Василий Александрович Ростовцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.