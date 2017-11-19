В воскресенье в Туле дежурит Василий Ростовцев
По всем вопросам звоните по телефону 1391.
Сегодня, 19 ноября, в Туле дежурит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Василий Александрович Ростовцев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников
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