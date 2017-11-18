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Миодраг Божович: «Победу мы не заслужили»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Миодраг Божович: «Победу мы не заслужили»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча оружейников с «Рубином».

В Туле прошел матч «Арсенал» — «Рубин». Игра завершилась со счетом 0:0. Главный тренер оружейников Миодраг Божович подвел итоги поединка.

– Тяжелая игра. В первом тайме «Рубин» был лучше, мог забить. После перерыва мы играли уже лучше. Для гола было два момента. Это ничейная игра, мы победу не заслужили.

Я бы не сказал, что была установка играть длинными передачами. Так получилось. Мы проигрывали в единоборствах.

Кангвы не хватило. Не хватило его скорости, возможно. Эванс вчера травмировался на тренировке, но к «Тосно» он будет готов.

Если клуб будет прогрессировать, то не за горами еврокубки.

Но «Рубин» показал, что можно с нами играть хорошо. Чаушич не совсем готов был сегодня играть, физики ему не хватило, а команде не хватило агрессии, — сказал Божович.

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