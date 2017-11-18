Метеопредупреждение МЧС: на тульских дорогах к вечеру ожидается сильный туман

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 18 ноября на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 500-800 м, на дорогах местами гололедица.

Есть вероятность, что неблагоприятные погодные условия сохранятся всю ночь и утро 19 ноября.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего - обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

• снизьте скорость движения;

• будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

• не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

• двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Рекомендации для населения при гололедице:

пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112». напоминает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области.