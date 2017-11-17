Туляки собирают средства на лечение хаски, которую переехал поезд

13 ноября туляки Олеся и Николай Жидковы нашли на ж/д путях собаку. Животное сбил поезд.

– Собака находится в тяжелом состоянии. Это хаски, девочка. Поездом ей отрубило хвост, у нее обездвижены ноги и сломан позвоночник. Но есть шанс поставить собаку на лапы, — говорит Олеся.

Супруги забрали раненую собаку домой и создали ВКонтакте группу с просьбой о помощи. Неравнодушные туляки сразу же откликнулись.

Теперь Мила (так окрестили собаку ее спасители) находится в надежных руках.

Собаке делали несколько обследований, каждый день делают уколы. Олеся созвонилась с московским ветеринаром и отправила все результаты анализов. Врач подтвердил, что шансы на спасение есть, но нужна дорогостоящая операция.

– Не оставайтесь равнодушными! Давайте вместе подарим Миле счастливую жизнь, которую она заслужила. Ведь не просто так она осталась жива после столкновения с поездом. Не просто так боролась за свою жизнь, лежа на холодных шпалах и прижимаясь к ним, каждый раз, когда над головой проходил поезд… Она выжила и теперь борется за жизнь, — говорит Олеся.

Если вы готовы помочь финансово, вот реквизиты банковской карты Олеси Жидковой: 4276 6600 1433 5319.

Все подробности в группе ВКонтакте.