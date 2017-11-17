Евгений Авилов подписал с ТЦ «Зельгрос» соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Забота»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Проект реализуется в Туле с октября 2011 года.

17 ноября глава администрации города Тулы Евгений Авилов подписал с управляющей ТЦ «Зельгрос» Юлией Головской соглашение об участии в проекте Единая дисконтная карта «Забота».

Евгений Авилов отметил, что проект «Забота» является важным инструментом поддержки населения:

- Важно, что проект действительно востребован жителями. «Забота» — это не только скидки, но и возможность посещать экскурсии, концерты, мастер-классы, курсы. Благодарю компанию «Зельгрос», нашего надежного партнера, за вступление в проект, - отметил Авилов.

Юлия Головская подчеркнула, что компания «Зельгрос» с готовностью откликнулась на предложение администрации стать участником проекта «Забота».

В ноябре 2017 года к проекту присоединились новые участники, среди которых сети аптек, ортопедических центров, магазины игрушек, стоматологические клиники.

Проект Единая дисконтная карта «Забота» реализуется в Туле с октября 2011 года. С началом реализации проекта на территории области проводится замена карт.

В настоящий момент из 167 360 ранее выданных карт в пункты выдачи обратились 89914 туляков, из них впервые получили карту 11 тысяч жителей.

Карта «Забота» выдается пенсионерам, инвалидам I, II, III групп, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

Выдача карт «Забота» осуществляется в следующих пунктах:

в управлении экономического развития администрации города (Центр Проекта Единая дисконтная карта «Забота»).

в 17 отделах по работе с территориями главных территориальных управлений администрации города по округам;

в секторах по работе с населением отдела социальной защиты населения по Туле в пяти районах города.

На сегодня скидки в рамках проекта «Забота» предоставляют 218 предприятий, в составе которых 499 торговых объектов, расположенных на территории МО город Тула:

аптеки — 20 сетевых организаций, 176 аптек;

продукты питания — 20 организаций, 89 магазинов;

рынки, ярмарки — 3;

непродовольственные товары — 92 организации, 134 магазина;

институты с образовательными услугами, развивающие центры — 10;

предприятия бытового обслуживания населения — 51 организация, 62 пункта;

центры с медицинскими услугами — 21 организация, 25 медицинских учреждений.

Размер скидок составляет от 2% до 15%.

В числе участников программы гипермаркеты «Лента», «Глобус», «Магнит», сеть супермаркетов «Пятерочка», торговая сеть «Спар».

В 2017 году в проект вступили 18 новых участников — предприятий торговли, бытового обслуживания населения и предприятий медицинского профиля.

Приоритетными направлениями в реализации проекта является взаимодействие с туляками посредством проведения социальных мероприятий, среди которых: творческие мастер-классы, туристические экскурсии, образовательные курсы по изучению иностранных языков, спортивные праздники, благотворительные акции для многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями.

Со стороны рабочей группы проекта «Забота» ведется работа по его совершенствованию, созданию новых механизмов взаимодействия с общественностью и расширения возможностей пользователей карты.

Для обеспечения поддержки держателей карт и взаимодействия с предпринимателями работает горячая линия по телефону 71−66−85, а также консультационный пункт проекта (ул. Советская, д. 112, каб.11).

На официальном сайте администрации города создан специальный раздел «Карта «Забота». Здесь можно узнать всю необходимую информацию.