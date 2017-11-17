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В тульском роддоме сотрудники ГИБДД подарили родителям новорождённых автолюльки
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В тульском роддоме сотрудники ГИБДД подарили родителям новорождённых автолюльки

Акция прошла в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП.

В Туле прошла акция «Моя первая безопасная поездка». 17 ноября начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин совместно с начальником областного УГИБДД Михаилом Есаковым посетили Центральный родильный дом и вручили родителям новорождённых детские автолюльки.

Глава органов внутренних дел вручил каждому малышу автолюльку, чтобы уже первое путешествие ребенка в автомобиле было комфортным, а сам новорождённый был защищен от возможных происшествий в пути.

Сотрудники ГИБДД напомнили родителям малышей о необходимости законопослушного и безопасного поведения на дороге.

В полиции уверены, что подобные меры позволят повысить безопасность дорожного движения в регионе и поспособствуют популяризации использования детских удерживающих устройств.

 

За 10 месяцев 2017 г. на территории Тульской области произошло 197 ДТП с участием детей, в которых 12 детей погибли и 218 несовершеннолетних пострадали.

Страшное ДТП произошло 15 января 2017 года: на 16-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 36-летний водитель автомобиля «Рено» выехал на встречку и врезался в грузовик. В легковушке находился новорождённый — его везли из тульского роддома в Новомосковск.

Малыш в момент ДТП находился на заднем пассажирском сиденье на руках у матери. Детское удерживающее устройство находилось в багажнике автомобиля. В результате удара ребенок вылетел из машины на проезжую часть и погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +4
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