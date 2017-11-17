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Туляки смогут подарить новогодние подарки пожилым людям в интернатах

Туляки смогут подарить новогодние подарки пожилым людям в интернатах

Поучаствовать в благотворительности может каждый!

Благотворительный фонд «Старость в радость» открывает традиционный сбор новогодних подарков для пожилых людей, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.

В прошлом году благодаря поддержке неравнодушных граждан фонду удалось собрать более 30 тысяч подарков, которые были вручены пожилым людям и инвалидам из 15 регионов страны, включая Тульскую область.

В этом году фонд также поздравит пожилых людей и инвалидов, проживающих в интернатах.

Поучаствовать в благотворительности может каждый!

Для этого нужно обратиться к координатору проекта в Тульской области Юлии Борисовой. Телефон 8-903-697-87-77, e-mail: y.borisova@starikam.org. Официальная страница «ВКонтакте»: vk.com/svr_tula.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:36 +3
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