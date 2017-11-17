На трассе М-4 «Форд» сбил двоих пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

22-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

16 ноября в 20.10 на автодороге М-4 «Дон» (возле деревни Кончинка Венёвского района) 44-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил двоих пешеходов, которые двигались по краю проезжей части.

22-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

33-летнего мужчину с телесными травмами госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.