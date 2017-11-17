новости
новости
Регистрация
На трассе М-4 «Форд» сбил двоих пешеходов
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 «Форд» сбил двоих пешеходов

22-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

16 ноября в 20.10 на автодороге М-4 «Дон» (возле деревни Кончинка Венёвского района) 44-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил двоих пешеходов, которые двигались по краю проезжей части.

22-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

33-летнего мужчину с телесными травмами госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:08 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
сбили пешеходов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут подарить новогодние подарки пожилым людям в интернатах
Туляки смогут подарить новогодние подарки пожилым людям в интернатах
Как кормят школьников в Туле: В работе комбината питания нашли нарушения
Как кормят школьников в Туле: В работе комбината питания нашли нарушения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.