Фото УГИБДД по Тульской области.
На трассе М-4 «Форд» сбил двоих пешеходов
22-летний молодой человек скончался на месте происшествия.
16 ноября в 20.10 на автодороге М-4 «Дон» (возле деревни Кончинка Венёвского района) 44-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил двоих пешеходов, которые двигались по краю проезжей части.
22-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.
33-летнего мужчину с телесными травмами госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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