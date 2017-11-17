Тулу начали украшать к Новому году

На пересечении улиц Советской и Металлистов к новому году появится светящаяся фигура «медведь».

В рамках празднования Нового года разработана новогодняя концепция оформления Центрального округа, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

В Могилевском сквере будет установлена районная елка и украшено 100 деревьев, в Пушкинском сквере запланирована установка светящейся новогодней фигуры «фонтан», а также украшение 30 деревьев, в том числе разноцветными шарами.

В сквере у драмтеатра появится елка, новогодние светящиеся фигуры «яблоко», а также украсят деревья.

В сквере Глеба Успенского установят восемь светодиодных елей, по три новогодних фигуры «подарок» и «шары» и новогодняя шестиметровая елка.

Комсомольский сквер украсит елка, новогодняя фигура «фонтан», две светодиодные арки, а также 40 деревьев будут засияют новогодними красками.

К Новому году в Туле:

украсят 601 дерево на 8 улицах,

266 столбов освещения будут оформлены светящимися «снежинками» на 10 улицах,

88 столбов освещения по четырем улицам будут украшены светодиодными «салютами».

В новогоднюю концепцию также включено украшение пересечения улиц Советской и Металлистов, где будет установлена новогодняя светящаяся фигура «медведь», светодиодная композиция «Тульский кремль», а также елка. На пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской будут установлены две светящиеся фигуры «фонтан».

Впервые в этом году на площади Ленина будет установлена трехметровая световая композиция «2018». На площади в поселках Южный, 2-ой Западный и на улице Новоселов будут установлены районные елки. На территории «Ильинское» будет установлено девять новогодних елок.

Кроме того, в рамках подготовки округа к Новому году будут залиты катки и хоккейные коробки по трем адресам: пос. Петелино, пр. Ленина, 67, коробка между домами по ул. Кауля, д.7. к. 3 и ул. Новомосковской, 11а.