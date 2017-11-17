18 ноября в центре Тулы ограничат движение транспорта

18 ноября в Туле ограничат движение транспорта. Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» — «Рубин», который состоится в 19.00 на Центральном стадионе.

В этот день с 8.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.