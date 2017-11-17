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18 ноября в центре Тулы ограничат движение транспорта

18 ноября в центре Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с проведением футбольного матча.

18 ноября в Туле ограничат движение транспорта. Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» — «Рубин», который состоится в 19.00 на Центральном стадионе.

В этот день с 8.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 0
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