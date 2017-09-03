В тульском театре ждут дьявола и привидение с мотором

Генеральный директор театра Сергеем Борисовым.

В воскресенье, 3 сентября, Тульский академический театр драмы открывает свой очередной сезон. О том, что ожидает зрителей в новом году, мы поговорили с генеральным директором театра Сергеем Борисовым.

– Сергей Михайлович, вы открываетесь Шекспиром. Говорят, это будет очень масштабная постановка.

– Самая дорогущая в моей жизни, с объемными, необычными декорациями. Она обошлась театру более двух миллионов рублей. Надеюсь, молодежь, на которую рассчитано «Укрощение строптивой», оценит эту работу. Поставил его режиссер Евгений Маленчев. По оформлению, пластике, режиссерским решениям, это очень современный спектакль.

– С каждым годом сезон стартует все раньше и раньше. В этот раз вообще третьего сентября. Хотя еще не так давно театр начинал работать для зрителей в середине октября.

– Это связано и с нашими технологическими особенностями. Да и зритель постепенно вливается в сезон. Даже когда мы начинали в октябре, определенная раскачка все равно была.

– До нового года тульские зрители увидят еще три премьеры. И одна из них сказка. Да еще про Карлсона.

– У нас она будет называться «Привидение с мотором». Ее делает Вениамин Найман. А уже в октябре состоится премьера «Голодранцы и аристократы» по пьесе драматурга Эдуардо Скарнетта. Такая итальянская комедия положений в постановке Дмитрия Краснова.

– А еще советская классика – «Машенька» Александра Афиногенова.

– Эта очень обаятельная пьеса написана в 1940 году. Мы ее берем для нашего народного артиста Бориса Федоровича Заволокина. Сценическую версию делает режиссер Родион Овчинников. В вахтанговском театре этот спектакль идет сейчас под названием «Окаемовы дни». У нас скорее всего будет «Машенька».

– Идея такой постановки – это инициатива самого Овчинникова?

– Я бы сказал, по обоюдному притяжению. Овчинников очень симпатично работал с артистами на спектакле «Расточитель». И наше сотрудничество естественным образом продолжилось.

– Среди премьер весны будущего года значится спектакль по Толстому.

– Это не к фестивалю, который проходит летом в Ясной Поляне. Скорее к 190-летию Льва Николаевича. Оно будет отмечаться в следующем году. Спектакль называется «Дьявол» – есть у Толстого небольшая повесть, которую он прятал от Софьи Андреевны. Такой спектакль идет сейчас, например, в «Табакерке». Но для нас оригинальную инсценировку готовит Олег Богаев. А поставить спектакль предложил Геннадий Тростянецкий из Санкт-Петербурга. Это очень известный режиссер, обладатель многих престижных театральных премий. Мне кажется, должно быть очень интересно. Вместе с главным художником нашего театра Александром Дубровиным они уже работают над спектаклем.

– Минск в этом году приедет?

– Конечно. На старый новый год привезут «Щелкунчика», «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу». А в середине марта у нас состоятся с ними обменные гастроли.

– Кого ждать еще кроме Минска? И куда планируете поехать сами?

– Пока ищем. Хотелось бы съездить на гастроли в Тамбов, мы там никогда не были. Кроме того, в ста километрах от Тамбова село Ольшанка – имение матери Поленова. Там мы можем сыграть поленовский спектакль «Призраки Эллады».

– Уже несколько лет вы работаете в тандеме с Новомосковским театром. Признайтесь честно, для Тулы он ведь в какой-то степени чемодан без ручки?

– Я бы сказал два чемодана – один с ручкой, другой без ручки. Гордость, что такое объединение состоялось, и оно прошло успешно, есть. Я своими коллегами просто горжусь. Мы привели в порядок здание, и творчески тоже стали спасательным кругом. Хотя, конечно, помимо тех денег, что заработал в Новомосковске театр, мы перечислили туда еще и полтора миллиона с наших средств. Считаю, что главный режиссер новомосковского филиала Дмитрий Краснов и главный художник Ирина Блохина подняли театр на очень хороший уровень. Чему свидетельство посещаемость театра – за последние годы она выросла в два раза. Кстати, у них сезон открывается девятого сентября – спектаклем «Первая любовь» по Тургеневу.

– Что-то из спектаклей новомосковского филиала туляки смогут увидеть?

– У нас уже был подобный опыт. Мы привозили из Новомосковска «Незнайку». Практику приезда их сюда на гастроли обязательно продолжим. Есть спектакли, которые хочется показать. Ту же «Первую любовь», или «Моя прекрасная леди».

– В тульском театре в ближайшее время худрука так и не будет?

– В уставе нашего театра предусмотрено единоначалие – это директор. И может быть главный режиссер. Но главного режиссера у нас пока тоже нет. Считаю, что сотрудничество с приглашенными режиссерами вполне продуктивно. Думаю, моего опыта и опыта моей помощницы Елены Иосифовны Поповой хватает, чтобы поддерживать репертуар театра на высоком уровне.