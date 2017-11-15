«Каста» приедет в Тулу в «золотом составе»

26 ноября «Каста» презентует новый альбом. Трудно поверить, но «Четырехглавый орёт» — всего лишь третья номерная пластинка «Касты» за 20 лет!

Прошлый релиз «Быль в глаза» вышел целых девять лет назад. Пути ребят не расходились, просто Влади, Змей, Хамиль и Шым занимались сольными проектами, снимали клипы, копили потенциал.

И наконец это случилось! Золотой состав «Касты» выстрелил новым совместным релизом, а поклонники группы смогли утолить голод по откровенной и душевной рэп-музыке. В записи двух треков с альбома приняли участие Рем Дигга и SunSay.

Презентация альбома «Четырёхглавый орёт» в Туле состоится в клубе «Пряник». Приходите 26 ноября, чтобы услышать легенду отечественного рэпа!