В тульских садах до конца 2017 года появится 640 дополнительных мест

Фото из архива Myslo.

14 ноября в структурных подразделениях ЦО № 9 имени генерала А. Н. Ермакова открылись две группы на 55 мест.

Очередь в тульские детсады на 13 ноября составляет 2260 человек, из них: от 1 года до 3 лет — 2260 человек (от 1 года до 2 лет — 841 человек, от 2 до 3 лет — 1419 человек), от 3 до 7 лет — 0 человек.

Дети возрастной подкатегории от 3 до 7 лет своевременно обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях.

В образовательных организациях города Тулы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2017 году будет открыто 565 дополнительных мест. Средства выделены на условиях софинансирования из бюджетов области и города и составляют 41,8 млн руб.

В 2017 году в рамках реализации данной программы за счет изменения функционального назначения групповых помещений в действующих образовательных организациях (в том числе за счет переобустройства учебных классов в дошкольные группы при выпуске четвероклассников начальных общеобразовательных школ) будет открыто в ближайшее время 269 мест:

МБОУ «Центр образования № 9» (ул. Макаренко, д. 15, кор. 5, НОШ № 9) — 25 мест;

МБОУ «Центр образования № 9» (ул. Ползунова, д. 23, НОШ № 32) — 30 мест;

МБОУ «Центр образования № 12» (ул. Литейная, д. 34, НОШ № 12) — 50 мест;

МБОУ «Центр образования № 21» (ул. Ступинская, д. 2, МБДОУ № 9) — 15 мест;

МБДОУ № 24 — детский сад компенсирующего вида (ул. Пузакова, д. 13) — 50 мест;

МБОУ «Центр образования № 26» (пос. Комсомольский, МБДОУ № 159) — 20 мест;

МБОУ «Центр образования № 28» (пос. Плеханово, ул. Заводская, д.22) — 25 мест;

МБОУ «Центр образования № 31» (ул. Пузакова, д. 38, МБДОУ № 5) — 24 места;

МБОУ «Центр образования № 36» (ул. Мезенцева д. 36, НОШ № 27) — 30 мест.

В ходе реализации данных мероприятий проводится капитальный ремонт здания детского сада № 132 (МБОУ «Центр образования № 24», ул. Приупская, 3-а) на 90 мест.

Созданы дополнительные места за счет внутренних резервов дошкольных образовательных учреждений — 206 мест:

МБОУ «Центр образования № 1» — 70 мест;

МБОУ «Центр образования № 34» — 60 мест;

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1» — 76 мест.

Кроме этого, за счет спонсорских средств отремонтированы групповые помещения, а также приобретено оборудование на 75 дополнительных мест:

МБОУ «Центр образования № 53» (п. Иншинский) — 50 мест;

МБОУ «Центр образования № 12» (ул. Литейная, д.34) — 25 мест.

Таким образом, в 2017 году за счет реализации государственной программы «Развитие образования Тульской области» и спонсорских средств до конца 2017 года будет открыто 640 дополнительных мест.

В настоящее время на территории муниципального образования город Тула ведется строительство детских садов:

в микрорайоне Левобережный на 200 мест;

дошкольного структурного подразделения МБОУ «Центр образования № 52 им. В. В. Лапина», расположенного в с. Зайцево, на 60 мест;

в микрорайоне Петровский квартал на 110 мест.

Также осуществляется проектирование дошкольного структурного подразделения по адресу: Красноармейский проспект, 16 на 120 мест.

откуда деньги

Между министерством образования Тульской области и администрацией муниципального образования город Тула заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 2017 году в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области» государственной подпрограммы Тульской области «Развитие образования Тульской области».