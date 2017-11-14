Парень, найденный мертвым в Детском парке Новомосковска, был убит

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Ранее Myslo писал, что 11 ноября в Новомосковске в Детском парке рядом с водоемом был обнаружен труп молодого человека. Личность погибшего была установлена — это 22-летний местный житель.

Следователи выяснили, что молодой человек был убит. Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые экспертизы, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Дядя погибшего ищет очевидцев страшного происшествия. Если вам что-то известно об указанном случае, пишите сюда или звоните 02.