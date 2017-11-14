Туляк ударил монтировкой по голове фармацевта и украл деньги из кассы аптеки

После этого мужчина уехал в Москву.

Сотрудники УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на аптеку. По предварительным данным, ранним утром в понедельник в торговый зал аптеки на территории Пролетарского округа ворвался неизвестный.

Ударив монтировкой по голове женщину-фармацевта, злоумышленник открыто похитил из кассы деньги – 2900 рублей.

После этого мужчина скрылся.

При изучении записей камер видеонаблюдения в аптеке полицейские установили личность преступника. Это 35-летний ранее судимый туляк, работающий в Москве.

Подозреваемого задержали на территории столицы и доставили в Тулу для разбирательства.

– В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.