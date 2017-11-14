новости
новости
Регистрация
Туляк ударил монтировкой по голове фармацевта и украл деньги из кассы аптеки

Туляк ударил монтировкой по голове фармацевта и украл деньги из кассы аптеки

После этого мужчина уехал в Москву.

Сотрудники УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на аптеку. По предварительным данным, ранним утром в понедельник в торговый зал аптеки на территории Пролетарского округа ворвался неизвестный.

Ударив монтировкой по голове   женщину-фармацевта, злоумышленник открыто похитил из кассы деньги – 2900 рублей. 

После этого мужчина скрылся.

При изучении записей камер видеонаблюдения в аптеке полицейские установили личность преступника. Это 35-летний ранее судимый туляк, работающий в Москве.

Подозреваемого задержали на территории столицы и доставили в Тулу для разбирательства.

– В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аптекаразбоймонтировкаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

15 ноября на нескольких улицах Пролетарского округа Тулы отключат воду
15 ноября на нескольких улицах Пролетарского округа Тулы отключат воду
В Пролетарском округе Тулы откроют новый детский сад
В Пролетарском округе Тулы откроют новый детский сад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.