В Туле инспекторы ДПС оштрафовали 24 «неуступчивых» водителя

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле сотрудники ГИБДД проводят рейд «Уступи дорогу пешеходу!». Это связано с осложнением дорожно-транспортной обстановки.

Сегодня, 13 ноября, в ходе рейда только за 1,5 часа работы инспекторы выявили 24 факта непредоставления преимущества в движении пешеходам. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает всем гражданам, что с 10 ноября для водителей, не уступающих дорогу пешеходам и велосипедистам или иным участникам движения, увеличился штраф. Теперь нарушители будут платить от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах. Помните: безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.

Согласно п. 14.1 ПДД РФ водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Кроме того, и водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.

Пешеходы в свою очередь, согласно п. 4.5 и п. 4.6 ПДД РФ, на нерегулируемых пешеходных переходах могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения.