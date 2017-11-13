Как тулякам защитить свою недвижимость от мошенников

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, собственник может заявить о невозможности государственной регистрации дома или квартиры без своего участия.

Запрет на совершение сделок с недвижимостью без участия правообладателя – гарантия защиты собственника от многочисленных мошеннических схем. Об этом напоминает региональное Управление Росреестра.

Заявить о невозможности государственной регистрации недвижимости без личного участия собственника можно только при наличии зарегистрированного права в ЕГРН. Подать соответствующее заявление можно тремя способами:

через портал госуслуг или официальный сайт Росреестра в форме электронного документа, заверенного электронной подписью заявителя,

лично – в филиале Управлении Росреестра по Тульской области либо через МФЦ,

по почте – с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и уведомления о вручении, с нотариально заверенной подписью и копией паспорта.

Госпошлина за установление невозможности государственной регистрации не взимается. Соответствующая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости в течение пяти дней с момента приёма заявления.

Наличие этой записи – основание для возврата заявления о регистрации недвижимости, поданного посторонним лицом. При этом запись не препятствует осуществлению регистрационных действий на основании судебного решения, а также в рамках исполнительного производства.