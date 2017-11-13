Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве по рукопашному бою

Фото пресс-службы администрации Тулы

Соревнования проходили среди юношей и девушек в возрасте от 6 до 15 лет.

10 и 11 ноября в Курске прошел Открытый турнир и командное первенство по рукопашному бою «Кубок памяти сотрудников уголовного розыска и оперативных служб», посвященные единству народов России.

В соревнованиях приняли участие около 400 юношей и девушек из Москвы, Тулы, Курской и Орловской областей.

Тульскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы «Металлург». По итогам соревнований в командном зачете туляки оказались на первом месте, завоевав 8 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В возрастной группе 6-7 лет:

2 место — Крецул Кирилл (весовая категория 23 кг);

2 место — Синельщиков Александр (весовая категория 26 кг);

3 место — Тумасян Валерий (весовая категория 24 кг);

3 место — Оруджев Артур (весовая категория 29 кг).

В возрастной группе 8-9 лет:

1 место — Петушков Артем (весовая категория 27 кг);

1 место — Петушкова Елена (весовая категория 31 кг);

1 место — Тарасов Александр (весовая категория 34 кг);

1 место — Панов Никита (весовая категория 35 кг);

2 место — Карякин Тимофей (весовая категория 27 кг);

2 место — Мурманцев Даниил (весовая категория 28 кг);

2 место — Коваленко Артем (весовая категория 35 кг);

2 место — Хлебников Максим (весовая категория 39 кг);

2 место — Губаненков Руслан (весовая категория +42 кг);

3 место — Васильев Константин (весовая категория 24 кг);

3 место — Кулямзин Павел (весовая категория 26 кг);

3 место — Парамонов Кирилл (весовая категория 28 кг);

3 место — Перевязко Александр (весовая категория 29 кг);

3 место — Ермаков Артем (весовая категория 31 кг);

3 место — Дружинин Ярослав (весовая категория 33 кг);

3 место — Гаврилин Сергей (весовая категория 33 кг).

В возрастной группе 10-11 лет:

1 место — Петров Владимир (весовая категория 46 кг);

2 место — Баринова Виктория (весовая категория 36 кг);

2 место — Мансуров Кирилл (весовая категория 60 кг);

2 место — Сушилин Иван (весовая категория 65 кг).

В возрастной группе 12-13 лет:

1 место — Черемушкин Андрей (весовая категория 39 кг);

1 место — Кулябина Анна (весовая категория 42 кг);

1 место — Петров Сергей (весовая категория 55 кг);

2 место — Козлов Дмитрий (весовая категория 46 кг);

2 место — Шрапов Владимир (весовая категория 60 кг);

2 место — Казанцев Владислав (весовая категория 70 кг):

3 место — Карякин Дмитрий (весовая категория 33 кг).

В возрастной группе 14-15 лет:

2 место — Капустин Никита (весовая категория 39 кг);

3 место — Яровиков Сергей (весовая категория 39 кг).

Специальным призом был отмечен туляк Александр Перевязко.