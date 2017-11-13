В Тульской области работники супермаркета удерживали ребенка в подсобке

На днях в тульских соцсетях появилась информация, что в Узловском районе в поселке Каменецкий в магазине «Пятерочка» 4 ноября работники супермаркета незаконно удерживали в подсобном помещении 11-летнего ребенка.

– Мой сын находился в торговом зале магазина с бабушкой. Ребенок пошел к корзинкам с игрушками и выпал из поля зрения бабушки. Под корзинкой он увидел на полу машинку в затертой порванной упаковке, поднял ее и стал рассматривать. В этот момент к нему подошел молодой человек в форме продавца-консультанта магазина, взял за руку и заявил, что ребенок хочет украсть эту игрушку, — написал отец мальчика в соцсетях.

По словам мужчины, продавец увел ребенка в подсобное помещение и оставил его там.

Бабушка, обнаружив, что ребенка нет, стала искать его.

Спустя некоторое время к встревоженной женщине подошел работник магазина и пригласил в подсобку.

– Там бабушка увидела заплаканного ребенка с трясущимися руками. Мальчик повторял, что не крал машинку. Стоимость игрушки — 185 рублей, торговый зал ребенок не покидал, в карман машинку не клал. На просьбу бабушки просмотреть камеру и удостовериться в этом ей отказали, — пишет мужчина.

В итоге пожилую женщину заставили оплатить этот товар.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.