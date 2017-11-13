Фото из архива Myslo.
В тульских детсадах открываются дополнительные места
Администрация города принимает меры по сокращению очереди в детские сады.
Как сообщила пресс-служба администрации Тулы, до конца 2017 года в дошкольных учреждениях города появится 349 дополнительных мест.
Первые дополнительные места будут открыты завтра, 14 ноября, на базе ЦО №9 (ул. Макаренко, 15, к.5, начальная школа №5).
В каких садах еще добавят места, читайте завтра на Myslo.
Всего по Тульской области остается нерешенным вопрос очерёдности в детские сады для детей в возрасте от 0 до 3 лет.
По итогам комплектования и доукомплектования очередь для детей этой возрастной категории составляет по области более 3100 человек, большая часть из которых приходится на Тулу и Новомосковск.
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