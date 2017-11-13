«Оставайся собой»: тульская рок-группа сняла клип на новую песню

Фото из группы ВКонтакте «Пепельный Свет».

Известная тульская рок-группа «Пепельный Свет» сняла клип на новую песню Stay who you are («Оставайся собой»). Текст композиции заставляет задуматься над серьезными вещами.

– Эта песня о том, что мы были, есть и будем настоящими, самими собой, несмотря на тенденции времени, моду или чьи-то ожидания.

Это не отрицание всего нового, а скорее призыв сохранения истинных ценностей в человеке, таких как любовь, доброта, справедливость, верность, забота о ближнем. Взамен 30 минут, проведенных в интернете, — 30 минут общения с больным человеком или 30 минут, потраченных на благотворительность.

В большинстве своем мы заблудились в современном мире. Не теряйте себя, оставайтесь собой. Если хотите дарить добро, делайте это прямо сегодня, прямо сейчас! — говорят музыканты.

От музыкантов

Слова и музыка — А. Арсентьев.

Аранжировка, сведение и мастеринг — Виталий Чулков.

Видеорежиссеры — Роман Дмитрук и Марина Коваленко.



Огромная благодарность всем, кто принял участие в клипе, в особенности Юле Дорошевой, Илье Багирову, Илье Скрипкину, Юле Лебедевой, Екатерине Бессоновой, Олегу Табунову.